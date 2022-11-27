​Дюков: «Теоретически Россия может принять участие в отборе на Евро»

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, высказался о ситуации национальной сборной.

«Теоретически у нас есть шанс принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы. Но этот шанс больше теоретический», - высказался Дюков, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, что РФС находится под санкциями со стороны УЕФА. Сборная России в октябре не участвовала в жеребьёвке отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. В настоящий момент команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, причём РФС непросто находить соперников.