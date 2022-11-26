Свой первый матч в квалификации к Евро-2024 сборная Италии сыграет в Неаполе

Постепенно проясняются контуры будущего чемпионата Европы 2024 года, квалификационный турнир начнется уже весной, в марте. Свой первый матч итальянская сборная сыграет против англичан 23 марта, это случится в Неаполе - на стадионе имени Диего Марадоны.

Сборная Италии не играла в Неаполе почти десять лет - с 15 октября 2013 года, когда она сыграла вничью 2:2 с армянами. В Неаполе итальянская команда провела в общей сложности двадцать пять матчей - тринадцать побед, восемь ничьих и четыре поражения.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы, однако при этом пропускает чемпионат мира.