Российский тренер Магомед Адиев продолжит работать со сборной Казахстана. Стороны поставили подписи под новым трудовым соглашением, об этом рапортует пресс-служба федерации футбола страны. Новый контракт рассчитан до конца 2024 года.

«С удовольствием хочу продолжить работу с командой в достижении новых результатов в матчах отбора на Евро-2024. Приложим все усилия для реализации целей», - прокомментировал сделку тренер.

45-летний наставник занял пост главного тренера национальной команды Казахстана в конце апреля нынешнего года. Под его руководством сборная поднялась в дивизион В Лиги наций.