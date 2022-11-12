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Чемпионат Европы по футболу 2024

Адиев заключил новый контракт со сборной Казахстана официально

12 Ноября 2022 • 12:11 Комментировать

Российский тренер Магомед Адиев продолжит работать со сборной Казахстана. Стороны поставили подписи под новым трудовым соглашением, об этом рапортует пресс-служба федерации футбола страны. Новый контракт рассчитан до конца 2024 года.

«С удовольствием хочу продолжить работу с командой в достижении новых результатов в матчах отбора на Евро-2024. Приложим все усилия для реализации целей», - прокомментировал сделку тренер.

45-летний наставник занял пост главного тренера национальной команды Казахстана в конце апреля нынешнего года. Под его руководством сборная поднялась в дивизион В Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев
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