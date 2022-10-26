Адиев подтвердил возможность продления соглашения со сборной Казахстана до конца Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подтвердил информацию о том, что может продлить контракт с национальной командой Евро-2024.

Он отметил, что переговоры идут.

«Я девятого ноября буду в Казахстане, и там будет окончательное решение», - заявил специалист в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

45-летний наставник возглавляет сборную Казахстана с апреля этого года. Под его руководством команда стала победителем группы 3 лиги С в Лиге наций. Его нынешнее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее Адиев возглавлял «Чайку» из Песчанокопского, махачкалинский «Анжи» и другие клубы.