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Чемпионат Европы по футболу 2024

Адиев подтвердил возможность продления соглашения со сборной Казахстана до конца Евро-2024

26 Октября 2022 • 22:39 Комментировать

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подтвердил информацию о том, что может продлить контракт с национальной командой Евро-2024.

Он отметил, что переговоры идут.

«Я девятого ноября буду в Казахстане, и там будет окончательное решение», - заявил специалист в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

45-летний наставник возглавляет сборную Казахстана с апреля этого года. Под его руководством команда стала победителем группы 3 лиги С в Лиге наций. Его нынешнее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее Адиев возглавлял «Чайку» из Песчанокопского, махачкалинский «Анжи» и другие клубы.

 

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Магомед Адиев Сборная Казахстана по футболу
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