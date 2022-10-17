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​«Всем будет лучше, чтобы я там не появлялся»: Кокорин высказался о сборной России

17 Октября 2022 • 16:49 Комментировать (2)

Выступающий за кипрский «Арис» нападающий Александр Кокорин ответил на вопросы о сборной России.

Отметим, что в последний раз Кокорин играл за сборную России в товарищеском матче против Испании в ноябре 2017 года.

- Какой у тебя статус со сборной России? – спросил у Кокорина Нобель Арустамян в новом выпуске своей программы, вышедшем на YouTube-канале.

- Ничего не происходит, я не в сборной России и всё. Как это ещё охарактеризовать?

- Допустим, ты забьёшь 10 голов, и тебя Карпин приглашает играть в Бишкеке, в Тегеране…

- После той истории с заключением я бы мог сказать, что выполнил поставленную задачу, вернувшись в сборную. Но вернуться в сборную, которая не конкурирует… Я не понимаю этого. Я стремился попасть в сборную, чтобы посоревноваться с топовыми футболистами, с сильными сборными. Сейчас этого нет, сейчас тяжёлое время. Смысл?

Если бы меня пригласил Валерия Георгиевич, я бы поговорил с ним: «Ну, ради чего?». Мне интереснее сейчас играть на моём новом месте. Я много пропустил и хочу много играть.

- Ты с кем-то из игроков сборной России общаешься?

- Со всеми.

- Что они говорят об этой ситуации?

- Я подставлю их, давай без фамилий. Но понятно, что никто не хочет играть так.  

- Говорили, что в сборную России после всех тех историй тебя все равно не пустят…

- Этот вариант имеет место быть. «Больше, чтобы Кокорина там не было». Чтобы не провоцировать людей, которые не хотят меня видеть. И не провоцировать меня, потому что я когда куда-то приезжаю, то хочу результата и футбола, а не какие-то подпольные игры. Поэтому всем будет лучше, чтобы я там не появлялся.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Валерий Карпин Сборная России Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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ингерман
17 Октября 2022 в 17:24
ай чем зря пустословиц - лучше до-ка-жи фсем! )))
One Live
17 Октября 2022 в 17:00
играет на задворках Европы, а рассуждает как Холланд)
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