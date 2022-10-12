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Чемпионат Европы по футболу 2024

​УЕФА пригрозил сборным дисквалификацией в случае отказа играть со сборной Косова

12 Октября 2022 • 18:27 Комментировать (1)

Сборная Косова в отборе на Евро-2024 попала в одну группу с командами Швейцарии, Румынии, Израиля, Беларуси и Андорры. Румыны и белорусы не признают независимость Косова, и «Матч ТВ» решить сделать запрос в УЕФА насчёт возможных последствий в случае отказа команд от игр против этого соперника. В ответ Союз сослался на одну из статей регламента, согласно которой к ассоциации, отказавшейся от матча, могут быть применены суровые санкции. В их числе – дисквалификация из турнира.

Напомним, что матчи отбора на чемпионат Европы 2024 года должны пройти с марта по ноябрь следующего календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА сборная Косова
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Комментарии (1)
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DAG_ARSA
12 Октября 2022 в 18:45
не хотят играть - техническое и до свидания, не вижу проблемы, пусть набирают очки с кем хотят
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