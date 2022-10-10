В сборной Англии оценили результаты жеребьёвки отбора Евро-2024

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о результатах жеребьевки квалификационного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Нам достался непростой жребий, соперники очень качественные. Мы понимаем всю силу сборной Италии, наша статистика против «скуадры адзурры» не самая лучшая. Но у нас есть возможность улучшить ее.

Что касается Украины, то мы помним, что эта команда была участником 1/4 финала ЧЕ-2020, где как раз уступила Англии. Такие соперники привносят интригу», - передает слова тренера пресс-служба УАФ.

В группе Англия сыграет против Италии, Украины, Мальты и Северной Македонии.