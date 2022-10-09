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​Манчини высказался о попадании в одну группу с Англией

09 Октября 2022 • 15:32 Комментировать

Сборные Италии и Англии попали в одну группу в отборе на чемпионат Европы 2023 года. Комментарий на этот счёт дал Роберто Манчини – главный тренер итальянской национальной команды.

«Я был уверен, что нам попадёт Англия или Франция. Группа кажется проходимой, но нас ждут нелёгкие задачи. С Саутгейтом мы хорошо знаем друг друга», - сказал Манчини RAI Sport.

Помимо Италии и Англии, в этой группе выступят сборные Украины, Северной Македонии и Мальты.

Отметим, что в последние годы сборные Англии и Италии часто пересекались. В 2021 году они играли в финале Евро (1:1, победа Италии по пенальти), а в 2022 году – в Лиге наций (ничья 0:0, победа Италии 1:0).

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Сборная Италии Сборная Англии Роберто Манчини
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