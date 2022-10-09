Определён состав групп отборочного турнира Евро-2024

В воскресенье состоялась жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024.

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа B: Голландия, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Напрямую выходят команды, которые займут первое и второе места, а еще три путевки будут разыграны в плей-офф.

Напомним, что сборную России отстранили от участия в квалификации.