Определён состав групп отборочного турнира Евро-2024

В воскресенье состоялась жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024.
Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр
Группа B: Голландия, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Напрямую выходят команды, которые займут первое и второе места, а еще три путевки будут разыграны в плей-офф.
Напомним, что сборную России отстранили от участия в квалификации.
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