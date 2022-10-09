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Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА вынес решение по расширению чемпионата Европы

09 Октября 2022 • 09:18 Комментировать

Как стало известно журналистам Sky News, УЕФА принял решение не расширять количество участников чемпионата Европы до 32 команд. Таким образом, будет сохранен привычный формат с 24 национальными сборными.

Напомним, что сегодня, 9 октября, состоится жеребьевка квалификационного раунда Евро-2024. Сборная России исключена из жребия по решению УЕФА.

Турнир состоится в Германии летом 2024 года. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, победившая в финале команду Англии. Примечательно, что «скуадра адзурра» не смогла пробиться на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

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