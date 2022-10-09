УЕФА вынес решение по расширению чемпионата Европы

Как стало известно журналистам Sky News, УЕФА принял решение не расширять количество участников чемпионата Европы до 32 команд. Таким образом, будет сохранен привычный формат с 24 национальными сборными.

Напомним, что сегодня, 9 октября, состоится жеребьевка квалификационного раунда Евро-2024. Сборная России исключена из жребия по решению УЕФА.

Турнир состоится в Германии летом 2024 года. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, победившая в финале команду Англии. Примечательно, что «скуадра адзурра» не смогла пробиться на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.