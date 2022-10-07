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Стало известно, когда сборные России и Кыргызстана могут сыграть снова

07 Октября 2022 • 16:05 Комментировать

В сентябре сборные России и Кыргызстана провели товарищеский матч в Бишкеке. Команда Валерия Карпина победила со счётом 2:1. Сразу после игры стало известно о том, что национальные команды России и Кыргызстана планируют встретиться снова в 2023 году. «РБ Спорт» обратился в Кыргызский футбольный союз и выяснил, когда может состояться матч.

«Пока есть устная договорённость, матч планируется провести в Москве, по датам - где-то конец февраля, март. Но всё ещё предстоит уточнять», - сообщили в Кыргызском футбольном союзе. Там также отметили, что документы о проведении игры будут подписаны уже после Нового года.

Стоит сказать, что РФС находится под санкциями УЕФА и ФИФА. По этой причине сборная России в обозримом будущем сможет проводить только товарищеские матчи.

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Сборная России сборная Кыргызстана
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