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Греция

Черышев впервые в карьере оформил хет-трик

05 Декабря 2024 • 20:19 Комментировать
Паниониос
3:0
Пансерраикос
окончен

Воспитанник мадридского «Реала» Денис Черышев впервые в своей карьере забил три гола в одном матче. В настоящий момент россиянину 33 года.

Напомним, в сентябре Черышев заключил трудовой договор с греческим клубом «Паниониос».

Сегодня, 5 декабря, «Паниониос» разгромил «Пансерраикос» в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Греции. Игра завершилась со счетом 3:0. Автором всех забитых голов стал Черышев.

В нынешнем сезоне Черышев принял участие в десяти встречах, в которых отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Паниониос

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