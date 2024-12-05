Черышев впервые в карьере оформил хет-трик

Воспитанник мадридского «Реала» Денис Черышев впервые в своей карьере забил три гола в одном матче. В настоящий момент россиянину 33 года.

Напомним, в сентябре Черышев заключил трудовой договор с греческим клубом «Паниониос».

Сегодня, 5 декабря, «Паниониос» разгромил «Пансерраикос» в рамках ответного матча 1/8 финала Кубка Греции. Игра завершилась со счетом 3:0. Автором всех забитых голов стал Черышев.

В нынешнем сезоне Черышев принял участие в десяти встречах, в которых отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 500 тысяч евро.