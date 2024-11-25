​«Олимпиакос» забил четыре мяча АЕКу

В греческом чемпионате прошли матчи очередного тура, и он включал в себя дерби с громкой вывеской - «Олимпиакос» принимал АЕК. Набравшие ход подопечные испанского тренера Хосе Луиса Мендилибара легко переиграли гостей со счётом 4:1.

В первом тайме АЕК ещё кое-как продержался и даже сумел забить в ответ на ранний гол Аюба эль-кааби - на 43-й минуте отличился Антони Марсиаль. Но во второй половине встречи «Олимпиакос» за первые 17 минут тайма забил трижды и всё встало на свои места.

Клуб из Пирея лидирует в турнирной таблице, второе место занимает ПАОК, третьим идёт «Панатинаикос».