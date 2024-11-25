Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

​«Олимпиакос» забил четыре мяча АЕКу

25 Ноября 2024 • 04:01 Комментировать

В греческом чемпионате прошли матчи очередного тура, и он включал в себя дерби с громкой вывеской - «Олимпиакос» принимал АЕК. Набравшие ход подопечные испанского тренера Хосе Луиса Мендилибара легко переиграли гостей со счётом 4:1.

В первом тайме АЕК ещё кое-как продержался и даже сумел забить в ответ на ранний гол Аюба эль-кааби - на 43-й минуте отличился Антони Марсиаль. Но во второй половине встречи «Олимпиакос» за первые 17 минут тайма забил трижды и всё встало на свои места.

Клуб из Пирея лидирует в турнирной таблице, второе место занимает ПАОК, третьим идёт «Панатинаикос».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос АЕК Афины
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Назван футболист, который может перейти в «Спартак» при уходе Хлусевича «Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма»
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult