Чалов оформил третий ассист за ПАОК

Сегодня, 24 ноября, ПАОК одолел на выезде «Астерас» в матче 12-го тура чемпионата Греции. Встреча между командами завершилась со счетом 2:1.

Российский нападающий Фёдор Чалов не попал в стартовый состав ПАОКа, однако вышел на замену на 64-й минуте и отметился результативной передачей.

Для 26-летнего Чалова данный ассист стал третьим в 18 играх за греческий клуб. Кроме того, у россиянина один забитый мяч.

Победа позволила ПАОКу вернуться на вершину турнирной таблицы чемпионата Греции. После 12 игр на счету команды 23 зачетных балла.

Следующий матч ПАОК проведет 28 ноября против РФШ. Игра пятого тура Лиги Европы должна будет стартовать в 20:45 по мск.