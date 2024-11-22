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Греция

Корнеев назвал главную проблему Чалова в ПАОКе

22 Ноября 2024 • 09:22 Комментировать

Экс-футболист Игорь Корнеев поделился мыслями о карьере бывшего форварда ЦСКА Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«Не лучший у него период именно ментально. Когда не забиваешь долго, то бывают такие моменты. Ему надо заковырять пару‑тройку голов, и всё посыпется своим чередом», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Чалов принял участие в 17 поединках ПАОКа во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Россиянин пополнил ряды греческого коллектива минувшим летом, заключив трудовое соглашение на три года. Его рыночный ценник составляет десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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