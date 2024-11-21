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Греция

Галямин: «Дай бог, чтобы Чалова прорвало в Греции»

21 Ноября 2024 • 19:13 Комментировать
Астерас
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ПАОК
24.11 20:30

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Галямин поделился комментарием об игре форварда Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

Эксперт заявил, что у нападающих бывают такие периоды, когда не получается забить.

«Дай бог, чтобы его прорвало, потому что если еще на три-четыре месяца он так зависнет в такой ситуации и не будет забивать в ПАОКе, придется возвращаться назад», — приводит слова Галямина «Чемпионат».

Напомним, 26-летний Чалов стал игроком ПАОКа минувшим летом, перебравшись из ЦСКА. В составе греческого коллектива форвард появился на поле в 17 играх, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Дмитрий Галямин Фёдор Чалов ещё теги

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