Галямин: «Дай бог, чтобы Чалова прорвало в Греции»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Галямин поделился комментарием об игре форварда Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

Эксперт заявил, что у нападающих бывают такие периоды, когда не получается забить.

«Дай бог, чтобы его прорвало, потому что если еще на три-четыре месяца он так зависнет в такой ситуации и не будет забивать в ПАОКе, придется возвращаться назад», — приводит слова Галямина «Чемпионат».

Напомним, 26-летний Чалов стал игроком ПАОКа минувшим летом, перебравшись из ЦСКА. В составе греческого коллектива форвард появился на поле в 17 играх, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.