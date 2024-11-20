Алдонин: «Чалову нужно хорошенько покопаться в себе»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился комментарием об адаптации российского форварда Фёдора Чалова в ПАОКе.

По мнению эксперта, адаптация Чалова затянулась, ведь прошел уже внушительный отрезок времени. Алдонин считает, что Чалову нужно разобраться в себе.

— Нужно хорошенько покопаться в себе, вернуть игровой ритм, голевое чутье и все остальное, что присуще хорошему нападающему, — цитирует Алдонина «Чемпионат».

В составе ПАОКа 26-летний Чалов принял участие в 17 играх с учетом всех турниров, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Контракт нападающего с греческим коллективом рассчитан до 2027 года.