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Греция

Алдонин: «Чалову нужно хорошенько покопаться в себе»

20 Ноября 2024 • 17:08 Комментировать
Астерас
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ПАОК
24.11 20:30

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился комментарием об адаптации российского форварда Фёдора Чалова в ПАОКе.

По мнению эксперта, адаптация Чалова затянулась, ведь прошел уже внушительный отрезок времени. Алдонин считает, что Чалову нужно разобраться в себе.

— Нужно хорошенько покопаться в себе, вернуть игровой ритм, голевое чутье и все остальное, что присуще хорошему нападающему, — цитирует Алдонина «Чемпионат».

В составе ПАОКа 26-летний Чалов принял участие в 17 играх с учетом всех турниров, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Контракт нападающего с греческим коллективом рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Евгений Алдонин Фёдор Чалов ещё теги

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