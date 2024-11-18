Сёмин высказался о ситуации Чалова в Греции

Нападающий Фёдор Чалов не лучшим образом выступает в Греции. В 17 официальных матчах за ПАОК россиянин записал на свой счёт всего лишь один гол. Комментарий о ситуации Чалова дал известный тренер Юрий Сёмин.

«Чалову может что-то посоветовать его тренер в ПАОКе. Он знает его близко. Советуют тренеры, с которыми он работает. Они должны найти его потенциал, чтобы он стал лучше. Убедить Фёдора, чтобы он тренировался более качественно или лучше», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Сёмин отметил, что не знает, почему адаптация Чалова в чемпионате Греции проходит тяжело.

Напомним, что Фёдор Чалов перебрался в ПАОК из ЦСКА в начале августа. В пятницу 26-летний нападающий сыграл около часа в товарищеском матче сборной России против Брунея. Чалов забить не смог, хотя команда победила с крупным счётом 11:0.