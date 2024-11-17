Боков: Чалов перезагружается в ПАОКе

Экс-футболист ЦСКА Максим Боков поделился комментарием о текущей ситуации форварда ПАОКа Фёдора Чалова.

Напомним, Чалов перебрался в Грецию из ЦСКА в летнее трансферное окно.

Боков заявил, что Чалов потерял место в составе, так как не забивает за ПАОК, теперь ему нужно ждать своего шанса и забить хоть какой-то мяч.

— Тренеры желают нападающим, чтобы таких периодов было поменьше в карьере. Но без них не обойтись, потому что всегда нужна перезагрузка. Вот Фёдор сейчас перезагружается, — цитирует Бокова «Чемпионат».

В составе греческого ПАОКа Чалов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.