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Греция

Боков: Чалов перезагружается в ПАОКе

17 Ноября 2024 • 17:33 Комментировать
Астерас
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ПАОК
24.11 20:30

Экс-футболист ЦСКА Максим Боков поделился комментарием о текущей ситуации форварда ПАОКа Фёдора Чалова.

Напомним, Чалов перебрался в Грецию из ЦСКА в летнее трансферное окно.

Боков заявил, что Чалов потерял место в составе, так как не забивает за ПАОК, теперь ему нужно ждать своего шанса и забить хоть какой-то мяч.

— Тренеры желают нападающим, чтобы таких периодов было поменьше в карьере. Но без них не обойтись, потому что всегда нужна перезагрузка. Вот Фёдор сейчас перезагружается, — цитирует Бокова «Чемпионат».

В составе греческого ПАОКа Чалов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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