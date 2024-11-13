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Греция

Греческий журналист: «Чалову нужно адаптироваться»

13 Ноября 2024 • 14:18 Комментировать
Астерас
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ПАОК
24.11 20:30

Журналист греческого издания Metrosport Костас Петротос поделился комментарием об игре российского форварда ПАОКа Фёдора Чалова.

Напомним, 26-летний Чалов перебрался в ПАОК минувшим летом из ЦСКА.

— Чалову нужно адаптироваться, с точки зрения психологии забить 1-2 гола. Не только на него, но и на всех нападающих клуба оказывают высокое давление, — приводит слова Петротоса Metaratings.

При этом журналист отметил, что пока не стоит называть трансфер Чалова провалом, нужно подождать хоты бы до зимы.

В составе ПАОКа Чалов принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов Костас Петротос ещё теги

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