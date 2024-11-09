Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Журналист: «В Греции ждут голов от Чалова»

09 Ноября 2024 • 13:09 Комментировать (1)

Греческий журналист Костас Петротос, который пишет материалы о ПАОКе, высказал мнение о выступлении российского нападающего Фёдора Чалова за команду.

«В Греции ждут голов от Чалова. До сих пор на его счету лишь один мяч», - передает слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фёдор перешел в ПАОК из московского ЦСКА минувшим летом. В нынешнем сезоне чемпионата Греции нападающий провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Контракт Чалова с ПАОКом рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Levlimin
09 Ноября 2024 в 14:20
Так Чалову мяч надо давать. С М.Ю. посмотрел дали 2 горбушки и все, а рядом англ на голову выше. Тренер ПОАКа не видел игру Чалова за ЦСКА как будто. Любого нападающего нужно регулярно снабжать мячами и желательно низом.
Ответить
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Игнатов принял решение по «Спартаку»
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити»
Спортивные новости
«Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Чжэн Циньвэнь выиграла у Крейчиковой и вышла в финал Итогового турнира WTA Все новости спорта от LiveResult