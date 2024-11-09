Журналист: «В Греции ждут голов от Чалова»

Греческий журналист Костас Петротос, который пишет материалы о ПАОКе, высказал мнение о выступлении российского нападающего Фёдора Чалова за команду.

«В Греции ждут голов от Чалова. До сих пор на его счету лишь один мяч», - передает слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фёдор перешел в ПАОК из московского ЦСКА минувшим летом. В нынешнем сезоне чемпионата Греции нападающий провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Контракт Чалова с ПАОКом рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.