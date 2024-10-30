Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Руй Витория возглавит греческий топ-клуб

30 Октября 2024 • 18:15 Комментировать

Бывший тренер московского «Спартака» Руй Витория возглавит греческий топ-клуб «Панатинаикос». По информации Hellas, португалец станет тренером афинского клуба в течение ближайших нескольких часов. Он уже вылетел в столицу Греции для того, чтобы подписать контракт с командой.

Напомним, что Витория работал со «Спартаком» в 2021 году. После он возглавлял национальную сборную Египта в 2022-2024 годах. Ранее работал в «Бенфике», саудовском «Аль-Насре» и других клубах.

«Панатинаикос» на данный момент идёт в турнирной таблице чемпионата Греции лишь на восьмом месте, после прошедших девяти туров коллектив набрал 13 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Руй Витория
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Месси отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в «эль класико» «Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель? Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
Ольховский отреагировал на поражение Медведева от Попырина Медведев неожиданно уступил Попырину в Париже Канарейкин ответил, сможет ли Шипачёв набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Сушинский оценил перспективы Шипачёва набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Терещенко рассказал, сможет ли Шипачёв добраться до отметки в 1000 очков за карьеру в КХЛ Все новости спорта от LiveResult