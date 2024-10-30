Бывший тренер московского «Спартака» Руй Витория возглавит греческий топ-клуб «Панатинаикос». По информации Hellas, португалец станет тренером афинского клуба в течение ближайших нескольких часов. Он уже вылетел в столицу Греции для того, чтобы подписать контракт с командой.

Напомним, что Витория работал со «Спартаком» в 2021 году. После он возглавлял национальную сборную Египта в 2022-2024 годах. Ранее работал в «Бенфике», саудовском «Аль-Насре» и других клубах.

«Панатинаикос» на данный момент идёт в турнирной таблице чемпионата Греции лишь на восьмом месте, после прошедших девяти туров коллектив набрал 13 очков.