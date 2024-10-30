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Греция

Чалов оформил ассист за ПАОК

30 Октября 2024 • 17:24 Комментировать
Эгалео
0:3
ПАОК
окончен

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов отметился результативным действием в матче 1/8 финала Кубка Греции против «Эгалео».

Игра между командами продолжается в эти минуты. После первого тайма ПАОК впереди со счетом 2:0.

Чалов принял участие во втором забитом мяче, сделав голевую передачу на Шолу Шоретире.

Для 26-летнего Чалова это только третье результативное действие в составе ПАОКа.

Напомним, Чалов перебрался в Грецию минувшим летом. Трансфер россиянина из ЦСКА обошелся ПАОКу в три миллиона евро. За новый клуб он сыграл в 13 встречах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов

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