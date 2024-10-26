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Греция

Агент дал ответ по Денису Черышеву

26 Октября 2024 • 18:07 Комментировать

Агент Жорди Саллес, который работает с полузащитником Денисом Черышевым, высказался о возможном переезде игрока в Россию.

«Денис счастлив в «Паниониосе», не думаю, что он поедет в Россию», - цитирует Саллеса «РБ Спорт».

33-летний Денис Черышев подписал контракт с клубом «Паниониос» в конце сентября. Этот клуб выступает во втором по рангу футбольном дивизионе Греции.

В четырёх матчах за «Паниониос» Черышев записал на свой счёт один голевой пас. До переезда в Грецию российский футболист какое-то время провёл в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Венецией».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Хорди Саллес Паниониос Жорди Саллес ещё теги
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