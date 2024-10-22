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Греция

​Манолас вернулся на поле и сразу же забил пять голов

22 Октября 2024 • 15:05 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что ветеран греческого футбола Костас Манолас решил вернуться на поле и поиграть в клубе третьего дивизиона греческого чемпионата. Не ахти какой уровень, но всё же профессиональный футбол - и в первом же матче Костас славно тряхнул стариной, забив не менее пяти мячей!

Причём потребовалось для этого всего лишь 34 минуты - то есть один гол в среднем каждые семь минут. Его команда в итоге выиграла со счётом 12:1.

Напомним, что опытный футболист в прошлом выступал за такие клубы, как итальянские «Рома», «Наполи», а также в Греции за статусный в местном футболе «Олимпиакос».


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Евро-Футбол.Ру,
Костас Манолас Паннаксиакос
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