​Манолас возобновил карьеру в родном городе

Бывший игрок итальянских «Ромы» и «Наполи», Костас Манолас, возобновил карьеру в родной Греции. Он будет выступать за «Паннаксиакос», клуб из третьей по силе лиги греческого футбола. Сейчас игроку 33 года, некоторое время он провёл без футбола, хотя и не объявлял о завершении карьеры.

Надо заметить, что именно в «Паннаксиакосе» он начинал свою карьеру в 2003 году, ещё двенадцатилетним ребёнком - и выступал в этом клубе вплоть до 2007 года, в детской, а затем юношеской команде. За свою карьеру Манолас успел провести 42 матча в составе национальной греческой команды, в ходе которых им был забит один гол.