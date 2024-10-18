Дмитрий Черышев: «Денис в великолепном состоянии, проблемы с травмами закончились»

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев высказался о карьере своего сына Дениса, ныне выступающего за греческий клуб «Паниониос».
«Денис в великолепном состоянии! Проблемы с травмами у него давно закончились. Я даже не помню, когда в последний раз у него было повреждение», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Напомним, что полузащитник пополнил ряды «Паниониоса» в летнее трансферное окно. Он присоединился к греческому клубу в статусе свободного агента. До переезда в Грецию Черышев отметился выступлениями за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Венецию».
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