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Греция

Дмитрий Черышев: «Денис в великолепном состоянии, проблемы с травмами закончились»

18 Октября 2024 • 12:38 Комментировать

Российский футбольный тренер Дмитрий Черышев высказался о карьере своего сына Дениса, ныне выступающего за греческий клуб «Паниониос».

«Денис в великолепном состоянии! Проблемы с травмами у него давно закончились. Я даже не помню, когда в последний раз у него было повреждение», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что полузащитник пополнил ряды «Паниониоса» в летнее трансферное окно. Он присоединился к греческому клубу в статусе свободного агента. До переезда в Грецию Черышев отметился выступлениями за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Венецию».

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Евро-Футбол.Ру,
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