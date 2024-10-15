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Греция

Тамерлан Мусаев оценил перспективы Чалова в Европе

15 Октября 2024 • 16:47 Комментировать
АЕК
...
ПАОК
20.10 20:30

Форвард столичного ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился комментарием о будущем нападающего ПАОКа Фёдора Чалова.

«Надеюсь, у него все получится. Думаю, что у Чалова в ПАОКе будет больше возможностей, чем в ЦСКА, чтобы перейти в какой-то более топовый европейский клуб», — приводит слова Мусаева Legalbet.

Мусаев отметил, что ПАОК участвует в еврокубках, поэтому за клубом внимательно следят большие команды.

Напомним, Чалов стал игроком ПАОКа в летнее трансферное окно, перебравшись из ЦСКА.

В составе греческого клуба 26-летний форвард принял участие в 11 встречах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва ПАОК Фёдор Чалов Тамерлан Мусаев ещё теги

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