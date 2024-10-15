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Греция

«Панатинаикос» поможет скончавшемуся защитнику клуба

15 Октября 2024 • 01:12 Комментировать

Мы уже сообщали о трагедии в Греции, где английский защитник Джордж Болдок был найден мёртвым в бассейне своего арендованного дома. При этом следы криминального воздействия на футболиста обнаружены не были. И, пока полиция разбирается в случившемся, благородство решило проявить руководство «Панатинаикоса».

Во-первых, зарплата Болдока будет выплачиваться ещё какое-то время его супруге. Во-вторых, в скором будущем клуб организует товарищеский матч с благотворительными целями - все сборы от игры будут переданы семье игрока. Напомним, что Болдок успел поиграть за «Панатинаикос» лишь пару месяцев.


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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Джордж Болдок
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