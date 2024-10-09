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Греция

Нетфуллин считает, что Чалова сбил несостоявшийся трансфер в клуб АПЛ

09 Октября 2024 • 14:10 Комментировать
АЕК
...
ПАОК
20.10 20:30

Бывший хавбек ЦСКА Равиль Нетфуллин, ныне выступающий за «Торпедо», поделился комментарием о спаде форварда ПАОКа Фёдора Чалова.

«Возможно, что Чалова сбил несостоявшийся переход из ЦСКА в «Кристал Пэлас». Тогда было очень много шума», — цитирует Нетфуллина «РБ Спорт».

Кроме того, Нетфуллин вспомнил Арсена Захаряна, который проявил себя в России, но в Испании у него пока не идет.

Напомним, Чалов перебрался из ЦСКА в ПАОК в летнее трансферное окно. За 11 матчей в новом клубе 26-летний форвард смог забить только один раз, сделав при этом одну результативную передачу.

Трудовой договор Чалова с греческим коллективом рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва ПАОК Равиль Нетфуллин Фёдор Чалов ещё теги

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