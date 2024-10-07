Греческое дерби обернулось отсутствием голов - Лодыгин спас «Панатинаикос»

Матч греческого чемпионата между клятыми соперниками «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» завершился нулевой ничьей. В результате «Олимпиакос» упустил лидерство в турнирной таблице - его захватил ПАОК, обыгравший «Левадиакос».

В то же время, не увидев голов, зрители не менее шести раз увидели жёлтые карточки - игроки на поле не халтурили, а сражались. Но первые реальные шансы для взятия ворот были созданы только во втором тайме, когда Эль-Кааби опасно пробил головой, но Юрий Лодыгин в воротах «Панатинаикоса» реально спас свою команду. Это, собственно, была лучшая голевая возможность в матче.