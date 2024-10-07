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Греция

Греческое дерби обернулось отсутствием голов - Лодыгин спас «Панатинаикос»

07 Октября 2024 • 02:02 Комментировать
Панатинаикос
0:0
Олимпиакос

Матч греческого чемпионата между клятыми соперниками «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» завершился нулевой ничьей. В результате «Олимпиакос» упустил лидерство в турнирной таблице - его захватил ПАОК, обыгравший «Левадиакос».

В то же время, не увидев голов, зрители не менее шести раз увидели жёлтые карточки - игроки на поле не халтурили, а сражались. Но первые реальные шансы для взятия ворот были созданы только во втором тайме, когда Эль-Кааби опасно пробил головой, но Юрий Лодыгин в воротах «Панатинаикоса» реально спас свою команду. Это, собственно, была лучшая голевая возможность в матче.

Протокол игры  
Панатинаикос0:0Олимпиакос
Лодыгин ЮрийБэлдок Джордж 75' (Унаи Аззедин ( 75') Едвай ТинИнгасон СверрирМладенович Филип  72'Виллиан АраоГнезда-Черин Адам 65' (Максимович Неманья ( 65') ТетеБакасетас Тасос 75' (Котсирас Яннис ( 75') Джуричич Филип 65' (Пельистри Факундо ( 65') Иоаннидис Фотис 44' (Шпорар Андраж ( 44'  88')
Запасные: Шенквельд БартЛило КлидманМансини ДаниэльЗека Карлос  90'
Цолакис КостасКоштинья 62' (Вельде Кристоффер ( 62') Рецос Панайотис  20'Карму ДавидОртега ФрансискоЭссе Сантьяго  80'Музакитис Христос 86' (Масурас Гиоргос ( 86') Марсело Родиней  90'Оливейра Сержиу 46' (Костулас Харалампос ( 46') Желсон Мартиньш 62' (Гарсия Дани ( 62'  73') Эль-Кааби Аюб
Запасные: Пирола ЛоренцоСтаменич МаркоПасхалакис АлександросЯремчук РоманНтои Андреас-Ричардос
06 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Афины)".
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Олимпиакос Панатинаикос Юрий Лодыгин ещё теги

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04 Октября
23:16
Ставка и прогноз на матч Панатинаикос — Олимпиакос чемпионата Греции — 6 октября 2024
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