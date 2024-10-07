Греческое дерби обернулось отсутствием голов - Лодыгин спас «Панатинаикос»

Матч греческого чемпионата между клятыми соперниками «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» завершился нулевой ничьей. В результате «Олимпиакос» упустил лидерство в турнирной таблице - его захватил ПАОК, обыгравший «Левадиакос».
В то же время, не увидев голов, зрители не менее шести раз увидели жёлтые карточки - игроки на поле не халтурили, а сражались. Но первые реальные шансы для взятия ворот были созданы только во втором тайме, когда Эль-Кааби опасно пробил головой, но Юрий Лодыгин в воротах «Панатинаикоса» реально спас свою команду. Это, собственно, была лучшая голевая возможность в матче.
Протокол игры
Лодыгин Юрий•Бэлдок Джордж75' (Унаи Аззедин (75') •Едвай Тин•Ингасон Сверрир•Младенович Филип• 72'Виллиан Арао•Гнезда-Черин Адам65' (Максимович Неманья (65') •Тете•Бакасетас Тасос75' (Котсирас Яннис (75') •Джуричич Филип65' (Пельистри Факундо (65') •Иоаннидис Фотис44' (Шпорар Андраж (44') 88'
Запасные: Шенквельд Барт•Лило Клидман•Мансини Даниэль•Зека Карлос 90'
Цолакис Костас•Коштинья62' (Вельде Кристоффер (62') •Рецос Панайотис• 20'Карму Давид•Ортега Франсиско•Эссе Сантьяго• 80'Музакитис Христос86' (Масурас Гиоргос (86') •Марсело Родиней• 90'Оливейра Сержиу46' (Костулас Харалампос (46') •Желсон Мартиньш62' (Гарсия Дани (62') • 73'Эль-Кааби Аюб
06 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Афины)".
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