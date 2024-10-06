Бабаев: «Чалов доволен в ПАОКе»

Гендиректор столичного ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе форварда Фёдора Чалова в ПАОК из Греции.
— Я общался с Чаловым. Он доволен, его мечта осуществилась. Мы желаем ему удачи, все абсолютно нормально, — приводит слова Бабаева «Чемпионат».
Специалист признался, что ЦСКА хотел бы получить большую компенсацию за Чалова, однако у клуба не было выбора.
26-летний Чалов покинул ЦСКА в летнее трансферное окно, перебравшись в ПАОК. В составе нового клуба он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым голом и одной голевой передачей.
Контракт форварда с греческим коллективом рассчитан до 2027 года.
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