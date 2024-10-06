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Греция

Бабаев: «Чалов доволен в ПАОКе»

06 Октября 2024 • 22:18 Комментировать
Левадиакос
0:2
ПАОК

Гендиректор столичного ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе форварда Фёдора Чалова в ПАОК из Греции.

— Я общался с Чаловым. Он доволен, его мечта осуществилась. Мы желаем ему удачи, все абсолютно нормально, — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Специалист признался, что ЦСКА хотел бы получить большую компенсацию за Чалова, однако у клуба не было выбора.

26-летний Чалов покинул ЦСКА в летнее трансферное окно, перебравшись в ПАОК. В составе нового клуба он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым голом и одной голевой передачей.

Контракт форварда с греческим коллективом рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва ПАОК Роман Бабаев Фёдор Чалов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Октября
22:18
Бабаев: «Чалов доволен в ПАОКе»
04 Октября
16:20
Непомнящий: «В ПАОКе у Чалова нет таких партнёров, какие были в ЦСКА»
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