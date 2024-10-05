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Греция

В Греции недовольны Чаловым

05 Октября 2024 • 15:27 Комментировать
Левадиакос
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ПАОК
1 7.30 X 4.50 2 1.45
06.10 20:30

Журналист из Греции Костас Петротос высказался об адаптации форварда Фёдора Чалова в ПАОКе.

Петротос заявил, что адаптация Чалова в ПАОКе проходит очень медленно.

— Он еще не в лучшей форме. Главный тренер команды Рэзван Луческу недавно сказал, что недоволен действиями своих нападающих, — приводит слова Петротоса «Спорт-Экспресс».

Напомним, летом Чалов перебрался в ПАОК из ЦСКА. В составе новой команды 26-летний нападающий принял участие в 11 играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачи.

Контракт Чалова с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов Костас Петротос ещё теги

Новости по матчу

04 Октября
16:20
Непомнящий: «В ПАОКе у Чалова нет таких партнёров, какие были в ЦСКА»
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