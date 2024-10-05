В Греции недовольны Чаловым

Журналист из Греции Костас Петротос высказался об адаптации форварда Фёдора Чалова в ПАОКе.

Петротос заявил, что адаптация Чалова в ПАОКе проходит очень медленно.

— Он еще не в лучшей форме. Главный тренер команды Рэзван Луческу недавно сказал, что недоволен действиями своих нападающих, — приводит слова Петротоса «Спорт-Экспресс».

Напомним, летом Чалов перебрался в ПАОК из ЦСКА. В составе новой команды 26-летний нападающий принял участие в 11 играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачи.

Контракт Чалова с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.