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Греция

ПАОК оштрафовал Чалова и Оздоева

05 Октября 2024 • 08:33 Комментировать

В греческом ПАОКе применили денежные санкции в отношении футболистов команды.

Как стало известно журналистам Sport24, игроков оштрафовали за неудачные результаты. Греческая команда потерпела три поражения подряд. Стоит отметить, что под денежное взыскание также попали российские легионеры – хавбек Магомед Оздоев и центрфорвард Фёдор Чалов.

Напомним, что полузащитник выступает за греческий коллектив с 2023 года. Чалов, в свою очередь, пополнил ряды ПАОКа в прошедшее трансферное окно, перебравшись из московского ЦСКА.

После шести туров чемпионата Греции команда набрала 13 баллов и занимает третье место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Фёдор Чалов ещё теги
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