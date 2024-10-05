ПАОК оштрафовал Чалова и Оздоева

В греческом ПАОКе применили денежные санкции в отношении футболистов команды.

Как стало известно журналистам Sport24, игроков оштрафовали за неудачные результаты. Греческая команда потерпела три поражения подряд. Стоит отметить, что под денежное взыскание также попали российские легионеры – хавбек Магомед Оздоев и центрфорвард Фёдор Чалов.

Напомним, что полузащитник выступает за греческий коллектив с 2023 года. Чалов, в свою очередь, пополнил ряды ПАОКа в прошедшее трансферное окно, перебравшись из московского ЦСКА.

После шести туров чемпионата Греции команда набрала 13 баллов и занимает третье место в таблице.