Непомнящий: «В ПАОКе у Чалова нет таких партнёров, какие были в ЦСКА»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием о слабой результативности форварда ПАОКа Фёдора Чалова.

Напомним, 26-летний футболист сменил ЦСКА на греческий ПАОК в летнее трансферное окно.

Непомнящий заявил, что для удачного выступления игрок должен попасть в свою команду к своему тренеру.

«Фёдор — зависимый футболист. В ПАОКе у него нет таких партнеров, какие были в ЦСКА», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В составе греческого ПАОКа Чалов появился на поле в 11 встречах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.