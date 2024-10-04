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Греция

Непомнящий: «В ПАОКе у Чалова нет таких партнёров, какие были в ЦСКА»

04 Октября 2024 • 16:20 Комментировать
Левадиакос
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ПАОК
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06.10 20:30

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием о слабой результативности форварда ПАОКа Фёдора Чалова.

Напомним, 26-летний футболист сменил ЦСКА на греческий ПАОК в летнее трансферное окно.

Непомнящий заявил, что для удачного выступления игрок должен попасть в свою команду к своему тренеру.

«Фёдор — зависимый футболист. В ПАОКе у него нет таких партнеров, какие были в ЦСКА», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В составе греческого ПАОКа Чалов появился на поле в 11 встречах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва ПАОК Валерий Непомнящий Фёдор Чалов ещё теги

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