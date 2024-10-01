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Греция

​Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» возвращается в Грецию

01 Октября 2024 • 23:34 Комментировать

Бывший итальянский нападающий «Манчестер Юнайтед», Федерико Македа, возвращается в Грецию - страну, в которой он уже выступал в прошлом.

Македа подписал контракт с командой «Астерас» - ранее он выступал в составе «Панатинаикоса», а последний сезон вообще провёл на Кипре. За «Панатинаикос» он выступал достаточно успешно - в 83 матчах забил тридцать мячей.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то там Македа числился с 2008 по 2014 год, сыграл за это время в двух десятках матчей в различных турнирах и забил четыре гола - не так и плохо, учитывая уровень и редкие появления на поле. Приглашался в юношеские и молодёжные сборные Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Федерико Македа Астерас ещё теги
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