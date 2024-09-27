Черышев высказался о трансфере в «Паниониос»

Российский полузащитник Денис Черышев прокомментировал свой трансфер в греческий «Паниониос».

«Я рад, что стал футболистом этого клуба. Буду усердно трудиться, чтобы помочь своей новой команде добиться поставленных целей, а также порадовать болельщиков», - приводит слова хавбек пресс-служба клуба.

Ранее было объявлено, что 33-летний хавбек подписал с греческим коллективом однолетний трудовой договор. За новую команду Черышев будет выступать под 26-м номером. Предыдущим клубом российского полузащитника была «Венеция», которую он покинул в статусе свободного агента.