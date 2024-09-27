Российский полузащитник Денис Черышев трудоустроился в греческом чемпионате. Свободный агент перебрался в «Паниониос», об этом рапортует клубная пресс-служба. За эту команду 33-летний игрок будет выступать под 26-м номером.

Стороны подписали краткосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июня следующего года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.

Предыдущим местом работы Черышева была итальянская «Венеция». До этого он поиграл в чемпионате Испании за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В составе сборной России Денис провел 33 встречи и забил 12 голов.