Бывший игрок ЦСКА Языджи выбрал новый клуб

Турецкий хавбек Юсуф Языджи, известный в чемпионате России по выступлениям за московский ЦСКА, определился с новым местом работы.

Согласно сведениям Sport24, полузащитник переезжает в греческий чемпионат. Юсуф будет защищать цвета пирейского «Олимпиакоса». Он переходит в греческий топ-клуб на правах свободного агента. Последним местом работы Языджи был французский «Лилль».

Напомним, что турецкий футболист играл за «армейцев» в 2022 году на правах аренды. Полузащитник принял участие в 12 поединках московской команды, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.