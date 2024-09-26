Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Чалов потерял в трансферной стоимости после перехода в ПАОК

26 Сентября 2024 • 14:18 Комментировать
ПАОК
...
Арис Салоники
29.09 20:30

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов немного снизился в цене.

26 сентября авторитетный портал Transfermarkt произвел обновление стоимости игроков чемпионата Греции. В связи с этим новый ценник получил 26-летний форвард Чалов, который выступает за ПАОК с начала августа. На данный момент стоимость Чалова составляет 10 миллионов, хотя ранее он оценивался в 11 млн. Таким образом, россиянин потерял один миллион.

В составе ПАОКа Чалов принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым голом и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор нападающего с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАОК АРИС САЛОНИКИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Экс-вратарь «Реала» готов к переходу в «Барселону» Тер Штеген перенёс операцию после тяжёлой травмы Кто топил и кто тащил «Крылья Советов» в игре с «Ахматом» Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» Все новости спорта от LiveResult