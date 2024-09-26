Чалов потерял в трансферной стоимости после перехода в ПАОК

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов немного снизился в цене.

26 сентября авторитетный портал Transfermarkt произвел обновление стоимости игроков чемпионата Греции. В связи с этим новый ценник получил 26-летний форвард Чалов, который выступает за ПАОК с начала августа. На данный момент стоимость Чалова составляет 10 миллионов, хотя ранее он оценивался в 11 млн. Таким образом, россиянин потерял один миллион.

В составе ПАОКа Чалов принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым голом и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор нападающего с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.