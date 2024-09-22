Денис Черышев продолжит карьеру в Греции

Бывший нападающий мадридского «Реала» Денис Черышев подписал контракт с клубом «Паниониос», который выступает во второй лиге Греции. Об этом рассказал журналист Анар Ибрагимов в своем телеграм-канале.

Напомним, после окончания прошлого сезона 33-летний Черышев покинул итальянскую «Венецию» на правах свободного агента. Россиянин выступал за команду с 2022 года, а до этого всю свою карьеру провел в Испании. Черышев успел поиграть за «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

В сезоне-2023/24 Черышев принял участие в десяти матчах во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.