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Греция

Денис Черышев продолжит карьеру в Греции

22 Сентября 2024 • 23:30 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реала» Денис Черышев подписал контракт с клубом «Паниониос», который выступает во второй лиге Греции. Об этом рассказал журналист Анар Ибрагимов в своем телеграм-канале.

Напомним, после окончания прошлого сезона 33-летний Черышев покинул итальянскую «Венецию» на правах свободного агента. Россиянин выступал за команду с 2022 года, а до этого всю свою карьеру провел в Испании. Черышев успел поиграть за «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал».

В сезоне-2023/24 Черышев принял участие в десяти матчах во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев трансферы футбола - лето 2024 Паниониос ещё теги
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