Чалов: «Этот гол очень важен для меня»

Российский нападающий Фёдор Чалов прокомментировал свой дебютный гол за греческий ПАОК.

26-летний футболист отличился голом в минувшем матче чемпионата Греции с «Волосом» (4:1).

«Этот гол очень важен для меня. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали сегодня поддержать нас. Мы чувствовали себя как дома. Надеюсь, впереди у меня еще много голов за ПАОК», — приводит слова Чалова Paokmania.

В составе ПАОКа россиянин принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

25 сентября ПАОК сыграет на выезде с «Галатасараем». Встреча первого тура Лиги Европы начнется в 22:00 по мск.