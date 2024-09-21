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Греция

Чалов: «Этот гол очень важен для меня»

21 Сентября 2024 • 22:38 Комментировать
Волос
1:4
ПАОК

Российский нападающий Фёдор Чалов прокомментировал свой дебютный гол за греческий ПАОК.

26-летний футболист отличился голом в минувшем матче чемпионата Греции с «Волосом» (4:1).

«Этот гол очень важен для меня. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали сегодня поддержать нас. Мы чувствовали себя как дома. Надеюсь, впереди у меня еще много голов за ПАОК», — приводит слова Чалова Paokmania.

В составе ПАОКа россиянин принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

25 сентября ПАОК сыграет на выезде с «Галатасараем». Встреча первого тура Лиги Европы начнется в 22:00 по мск.


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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов

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