Чалов забил дебютный гол за ПАОК

Российский форвард Фёдор Чалов забил свой первый мяч за греческий ПАОК.

На 89-й минуте матча пятого тура чемпионата Греции голкипер «Волоса» выбивал мяч из своей штрафной площади, но угодил в отставленную ногу Чалова. От ноги россиянина мяч отскочил точно в ворота. Для ПАОКа этот гол стал уже четвертым в матче, а для Чалова это первый забитый гол в составе нового клуба. Для дебютного гола 26-летнему форварду понадобилось восемь игр.

Поединок пятого тура завершился крупной победой ПАОКа над «Волосом» со счетом 4:1.

25 сентября греческий клуб стартует в Лиге Европы гостевым матчем против турецкого «Галатасарая».