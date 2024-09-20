ПАОК продолжает верить в Чалова

Греческий ПАОК не теряет надежды, что российский форвард Фёдор Чалов начнет забивать. Руководство верит, что в скором времени футболист будет проявлять себя в завершающей стадии. В команде видят, что форвард адаптируется к игровому стилю, и поэтому голы не заставят себя долго ждать.

«Мы ничуть не расстроены серией безголевых матчей Чалова. Фёдор уже адаптируется к нашему игровому стилю и становится важным игроком команды», – заявил вице-президент греческого клуба Кириакос Кириакос изданию Sport24.

Напомним, что минувшем летом игрок перешел в ПАОК из российского ЦСКА за 3 миллиона евро. В текущем сезоне Чалов появлялся на поле четыре раза в рамках греческой Суперлиги, однако результативными действиями не отметился. Ближайшую встречу ПАОК проведет с «Волосом» в гостях уже завтра, 21 сентября.