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Греция

ПАОК продолжает верить в Чалова

20 Сентября 2024 • 14:31 Комментировать
Волос
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ПАОК
1 8.50 X 5.10 2 1.35
21.09 17:00

Греческий ПАОК не теряет надежды, что российский форвард Фёдор Чалов начнет забивать. Руководство верит, что в скором времени футболист будет проявлять себя в завершающей стадии. В команде видят, что форвард адаптируется к игровому стилю, и поэтому голы не заставят себя долго ждать.

«Мы ничуть не расстроены серией безголевых матчей Чалова. Фёдор уже адаптируется к нашему игровому стилю и становится важным игроком команды», – заявил вице-президент греческого клуба Кириакос Кириакос изданию Sport24.

Напомним, что минувшем летом игрок перешел в ПАОК из российского ЦСКА за 3 миллиона евро. В текущем сезоне Чалов появлялся на поле четыре раза в рамках греческой Суперлиги, однако результативными действиями не отметился. Ближайшую встречу ПАОК проведет с «Волосом» в гостях уже завтра, 21 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов Кириакос Кириакос ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Сентября
14:31
ПАОК продолжает верить в Чалова
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