Французский нападающий Антони Марсьяль, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», продолжит карьеру в греческом АЕКе. Об этом информирует клубная пресс-служба.

«Волшебник прибывает. Встреча в аэропорту», - говорится в публикации греков.

Ранее в прессе сообщалось, что 28-летний француз переходит в АЕК на правах свободного агента. Стороны подпишут долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2027 года.

Марсьяль покинул «Манчестер Юнайтед» по завершении прошлого сезона. Антони защищал цвета «красных дьяволов» с 2015 года. В минувшем сезоне нападающий провел 13 поединков, в которых отметился лишь одним забитым мячом.