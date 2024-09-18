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Греция

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Марсьяль перешёл в новый клуб официально

18 Сентября 2024 • 11:15 Комментировать

Французский нападающий Антони Марсьяль, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», продолжит карьеру в греческом АЕКе. Об этом информирует клубная пресс-служба.

«Волшебник прибывает. Встреча в аэропорту», - говорится в публикации греков.

Ранее в прессе сообщалось, что 28-летний француз переходит в АЕК на правах свободного агента. Стороны подпишут долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2027 года.

Марсьяль покинул «Манчестер Юнайтед» по завершении прошлого сезона. Антони защищал цвета «красных дьяволов» с 2015 года. В минувшем сезоне нападающий провел 13 поединков, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

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