Греческий АЕК завершает подписание нападающего Антони Марсьяля.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» уже дал устное согласие клубу из Афин. По данным журналиста Себастьена Дени, переход может быть оформлен в течение 24 часов. Контракт 28-летнего игрока будет рассчитан до середины 2027 года, зарплата – 2,5 млн евро в год.

Антони Марсьяль выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. По итогам прошедшей кампании «красные дьяволы» решили не продлевать контракт с французом – в июле он стал свободным агентом.

На счету Марсьяля 90 забитых голов и 47 результативных передач в 317 матчах за манкунианцев.