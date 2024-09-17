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Греция

Названа зарплата Марсьяля в новом клубе слухи

17 Сентября 2024 • 00:03 Комментировать
Каллитея
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АЕК
22.09 21:00

Греческий АЕК завершает подписание нападающего Антони Марсьяля.

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» уже дал устное согласие клубу из Афин. По данным журналиста Себастьена Дени, переход может быть оформлен в течение 24 часов. Контракт 28-летнего игрока будет рассчитан до середины 2027 года, зарплата – 2,5 млн евро в год.

Антони Марсьяль выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. По итогам прошедшей кампании «красные дьяволы» решили не продлевать контракт с французом – в июле он стал свободным агентом.

На счету Марсьяля 90 забитых голов и 47 результативных передач в 317 матчах за манкунианцев.

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Евро-Футбол.Ру,
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