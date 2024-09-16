Марсьяль договорился с новым клубом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль близок к подписанию контракта с новым клубом.

Недавно француз вёл переговоры с «Фламенго», которые, казалось, завершатся успехом, однако в итоге в бразильском клубе сочли запросы форварда завышенными. По обновлённым сведениям журналиста Маттео Моретто, теперь Марсьяль достиг устной договорённости с афинским АЕКом. Гранд чемпионата Греции подпишет 28-летнего футболиста на правах свободного агента, если не произойдёт ничего незапланированного.

Антони Марсьяль покинул «Манчестер Юнайтед» после завершения прошлого сезона. Цвета «красных дьяволов» игрок представлял с 2015 года.