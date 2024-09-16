Хорватский защитник Деян Ловрен, известный в чемпионате России по выступлениям за петербургский «Зенит», продолжит карьеру в Греции.

Новым местом работы футболиста стал ПАОК, рапортует пресс-служба клуба. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года. За греческий коллектив Ловрен будет выступать под шестым номером.

Стоит отметить, что за ПАОК играют два российских футболиста – Магомед Оздоев и Фёдор Чалов.

Предыдущим местом работы хорватского защитника был французский «Лион». За «Зенит» 35-летний футболист выступал с 2020 по 2022 год.