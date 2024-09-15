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Греция

Чалов снова не забил — у форварда нет голов за ПАОК

15 Сентября 2024 • 23:47 Комментировать
Волос
...
ПАОК
21.09 17:00

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов в очередной раз не смог забить дебютный мяч за греческий клуб.

15 сентября ПАОК принимал на своем поле «Панатинаикос» в рамках четвертого тура чемпионата Греции. Игра между командами завершилась нулевой ничьей. Чалов вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 67 минут.

Напомним, 26-летний Чалов перебрался из ЦСКА в ПАОК в летнее трансферное окно. На счету россиянина уже семь выходов на поле в составе новой команды, но пока нет ни одного забитого мяча. При этом у нападающего в копилке один ассист.

Следующий матч ПАОК проведет 21 сентября против «Волоса».

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Фёдор Чалов

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