Макелеле решил тренировать греческий клуб

Мы уже сообщали о том, что бывший игрок лондонского «Челси» Клод Макелеле близок к тому, чтобы получить работу в Греции. И вот это свершилось официально - Клод стал наставником клуба «Астерас», выступающего в высшей лиге греческого чемпионата.

В первых трёх турах греческой Суперлиги клуб набрал четыре очка, в том числе и за счёт победы над грандом - «Панатинаикосом». Но это не помогло 50-летнему сербскому специалисту Милану Раставацу сохранить своё место - и теперь его базис будет развивать именно Макелеле.

Клод в прошлом работал в аналогичном качестве с французской «Бастии», а также в Бельгии. Вплоть до конца 2023 года тренировал команду «Челси» возрастом до 18 лет.